США не хочуть знижувати стелю цін на російську нафту, – WSJ

Джо Байден заявив, що США не хочуть знижувати граничну ціну на російську нафту Urals. Країни G7 також хочуть зберегти верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

США знижуватимуть граничну ціну на нафту

Президент США Джо Байден минулого тижня сказав Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон не має бажання змінювати нафтові санкції. Про це вже були попереджені країни-члени ЄС.

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У березні західні чиновники погодилися переглянути верхню межу ціни на нафту на рівні 60 доларів за барель. Також Польща і країни Балтії неодноразово наполягали на тому, щоб вона була нижчою за 60 доларів за барель.

Українські урядовці підтримують та лобіюють зниження верхньої межі нижче 60 доларів за барель, сподіваючись ще більше скорочення доходів Росії від продажу нафти.

Чиновники Міністерства фінансів США, які розробили план обмеження цін, заявили, що нинішня система обмеження цін в основному працює так, як і передбачалося. Вони стверджують, що план вже досягає своїх двох цілей: зберігає доступність російської нафти на світових ринках, водночас зменшуючи доходи кремля від її продажу.

Як скоротились нафтогазові доходи Росії

У січні доходи у бюджет агресорки від нафти та газу знизились на 38%, а у лютому – до 46%. Відтак доходи впали на 521 мільярд рублів, або 6,91 мільярда доларів проти минулого року.

Бюджет Росія планувала з урахуванням ціни нафти у 70 доларів за барель, тож наразі надходження від сирої нафти та нафтопродуктів, що становило понад дві третини доходів від податку на енергію, у лютому цього року впали на 48%, до 361 мільярд рублів.