США будут снижать предельную цену на нефть

Президент США Джо Байден на прошлой неделе сказал Урсули фон дер Ляен, что у Вашингтона нет желания изменять нефтяные санкции. Об этом уже были предупреждены страны-члены ЕС.

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В марте западные чиновники согласились пересмотреть верхний предел цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Также Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на том, чтобы она была ниже 60 долларов за баррель.

Украинские чиновники поддерживают и лоббируют снижение верхнего предела ниже 60 долларов за баррель, надеясь еще большее сокращение доходов России от продажи нефти.

Чиновники Министерства финансов США, разработавшие план ограничения цен, заявили, что нынешняя система ограничения цен в основном работает так, как и предполагалось. Они утверждают, что план уже достигает своих двух целей: сохраняет доступность российской нефти на мировых рынках, уменьшая доходы кремля от ее продажи.

Как сократились нефтегазовые доходы России

В январе доходы в бюджет агрессорки от нефти и газа снизились на 38%, а в феврале – до 46%. Следовательно, доходы упали на 521 миллиард рублей, или 6,91 миллиарда долларов против прошлого года.

Бюджет Россия планировала с учетом цены нефти в 70 долларов за баррель, поэтому в настоящее время поступления от сырой нефти и нефтепродуктов, которые составили более двух третей доходов от налога на энергию, в феврале этого года упали на 48%, до 361 миллиарда рублей.