Україна продала 20-річний спецдозвіл на родовище цінного мінералу одній з країн

Було продано 20-річний спеціальний дозвіл на видобування графітових руд на ділянці Майданська Буртинського родовища графітових руд. Воно знаходиться на Хмельниччині.

Хто отримав дозвіл на видобуток?

Переможцем аукціону стало ТОВ Солартек Еско. Ця компанія надала пропозицію – на 31,7 мільйона гривень, повідомляється у системі ProZorro.

Читайте також Венесуела призупиняє дію 19 контрактів на розподіл видобутку нафти та газу

Цікаво, що стартова ціна продажу складала – 12,1 мільйона гривень. Участь у аукціоні також брало приватне підприємство Оптима-ресурс, вони запропонували 12,2 мільйона гривень.

Важливо! Фактично, дозвіл отримала чеська компанія. Кінцевими бенефіціарами ТОВ Солартек Еско через чеський Solartec Holding є громадяни Чехії. Уже відомі і їх імена: Матей Ржегак і Лібора Бечічки.

Як відомо, Solartec Holding здійснює діяльність у галузі фотоелектричних систем на території:

Чехії;

України;

Польщі;

Словаччини;

Болгарії;

Румунії.

Дані Nadra.info показують, що, станом на листопад 2025 року, в Україні було заліцензовано всього 4 ділянки надр, де є поклади графіту. До того ж:

єдиним виробником графіту в Україні, фактично, є група – Заваллівський графіт;

наразі цю групу контролює австралійська Volt Resources.

Зверніть увагу! Заваллівський графіт, як відомо, пов'язаний з родиною ексочільника Укрзалізниці Михайлом Костюком.

Графіт входить до переліку корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності України,

– йдеться у рішенні РНБО 2021 року.

Що відомо про запас графіту в Україні?

Якщо спиратися на державний баланс запасів корисних копалин, відомо, що станом на початок 2026 року, затверджені запаси графітової руди на ділянці Майданська Буртинського родовища складають – 25,535 мільйона тонн. Водночас перспективні ресурси цього сектору відчутно більші – 40,316 мільйона тонн.

А, Держгеонадра показують, що графітові запаси в Україні загалом складають майже – 343 мільйонів тонн руди. При чому, вміст природного графіту складає 4 – 10%.

Цікаво! За рівнем графітових запасів Україна входить у ТОП 5 країн світу.