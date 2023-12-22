Як будуть працювати банки та СЕП у святковий період

Система електронних платежів НБУ з 1 квітня 2023 року працює в цілодобовому режимі 24/7/365. Це не зміниться й у період завершення 2023 року та на початку 2024 року. Проте регулятор врахував запит від Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП через завершення звітного року.

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У зв'язку з цим НБУ встановив такі умови:

У п'ятницю, 29 грудня 2023 року, СЕП буде працювати 24/7. Валютний ринок України, депозитарій, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводяться до 16:00;

2023 року, СЕП буде працювати 24/7. Валютний ринок України, депозитарій, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводяться до 16:00; У суботу та неділю, 30, 31 грудня 2023 року, СЕП буде працювати цілодобова. Проте через СЕП не прийматимуть платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Тоді як кредитори у ці дні на власний розсуд ухвалюють рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Для готівкового валютного ринку не буде ніяких змін. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;

2023 року, СЕП буде працювати цілодобова. Проте через СЕП не прийматимуть платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Тоді як кредитори у ці дні на власний розсуд ухвалюють рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Для готівкового валютного ринку не буде ніяких змін. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається; У перший день 2024 року – 1 січня – СЕП буде працювати у режимі 24/7. Проте система не буде приймати платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України, валютний ринок України, депозитарій НБУ та інші системи центрального банку будуть функціонувати у звичайному режимі.

Важливо! Минулого року Росія цинічно обстрілювала критичну інфраструктуру України під час свят. Саме тому 24 Канал ексклюзивно розпитав українські банки про те, як вони готуються до ймовірних відключень світла на цей сезон.

Також кредитори зобов'язані підготувати для кас та банкоматів готівку різних номіналів, аби банківська система Україна функціонувала без перебоїв, а також можна було забезпечити належний рівень послуг для клієнтів.

Крім того, в умовах воєнного стану в Україні скасували святкові дні, які припадають на Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) і це будуть звичайні робочі дні. Зокрема, очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив, що цьогоріч 25 січне буде робочим днем для всіх органів влади, державних підприємств та підприємств критичної інфраструктури. Тоді як приватний бізнес може планувати графік на власний розсуд.