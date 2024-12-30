Новий сезон "Гри в кальмара" спровокував обвал на фондовій біржі

Компанія Artist United Inc., яка спеціалізується на дистриб'юції та маркетингу фільмів, зафіксувала різкий обвал на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Йдеться про знецінення акцій на понад 30% за день після виходу другого сезону серіалу "Гра в кальмара". Цікаво, що найбільшим акціонером компанії є виконавець головної ролі у серіалі. Цінні папери Wysiwyg Studios Co, ще одного інвестора Artist United, впали на 25%, а Dexter Studios Co, корейського партнера Netflix, – на 24%.

Важливо! Перший сезон корейського серіалу став глобальним хітом у 2021 році, спровокувавши подорожчання акцій місцевих компаній, які пов'язані зі сферою розваг.

Проте новий сезон не виправдав очікувань навіть попри те, що отримав досить схвальні відгуки від критиків та звичайних глядачів. Це призвело до обвалу акцій низки компаній на фондовому ринку. Третій та останній сезон "Гри в кальмара" вийде у 2025 році.