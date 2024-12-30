Новый сезон "Игры в кальмара" спровоцировал обвал на фондовой бирже

Компания Artist United Inc., которая специализируется на дистрибьюции и маркетинге фильмов, зафиксировала резкий обвал на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Речь идет об обесценивании акций более чем на 30% через день после выхода второго сезона сериала "Игра в кальмара". Интересно, что крупнейшим акционером компании является исполнитель главной роли в сериале. Ценные бумаги Wysiwyg Studios Co, еще одного инвестора Artist United, упали на 25%, а Dexter Studios Co, корейского партнера Netflix, – на 24%.

Важно! Первый сезон корейского сериала стал глобальным хитом в 2021 году, спровоцировав подорожание акций местных компаний, которые связаны со сферой развлечений.

Однако новый сезон не оправдал ожиданий даже несмотря на то, что получил достаточно положительные отзывы от критиков и обычных зрителей. Это привело к обвалу акций ряда компаний на фондовом рынке. Третий и последний сезон "Игры в кальмара" выйдет в 2025 году.