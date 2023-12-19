Про це Баффет розповів на конференції, яка була організована фондом "Жнива Перемоги". Зокрема, стало відомо про те, що фонд витратив три мільйони доларів на обладнання для розмінування українських земель.

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Очищення сільськогосподарських земель є ключовим для відновлення агропромисловості в Україні, і тому необхідно ставати "розумніше та ефективніше" у цьому процесі,

– сказав Баффет.

На що ще спрямовуються кошти

У співпраці з Halo Trust, оператором гуманітарного розмінування, фонд купує та випробовує нову техніку.

Ми купили бульдозер, аби підірвати його, аби побачити, що пошкоджено. Згодом бульдозер стане ще одним інструментом на фермі. Ми також намагаємося інтегрувати сільськогосподарські трактори таким чином, щоб вони могли допомагати в розмінуванні. Для цього треба зробити машини більш автономними, зробити так, аби вони могли здійснювати картографію, мали краще дистанційне керування,

– розповів Баффет.

Річ у тім, що технології, пов’язані з дронами – можуть змінити процес розмінування. На думку Баффета, потрібно адаптувати технологію дронів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів та картографування.