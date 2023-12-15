Так, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк надасть Україні 1,34 мільярда доларів додатково.

Читайте також: Додаткові 2,5 мільярда євро: Нідерланди нададуть фінансування Україні у 2024 році

Відповідно, ці кошти будуть спрямовані на:

  • виплату пенсій;
  • зарплат вчителів;
  • підтримку ВПО;
  • інші пріоритетні видатки держбюджету.

Допомога Світового Банку

Раніше повідомлялось, що Світовий Банк затвердив програму підтримки для України – Проєкт INSPIRE. Він передбачає фінансування соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України та фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 мільярда доларів.

Мета проєкту –забезпечити фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.

Проєкт буде спрямований на соціальну підтримку:

  • осіб з інвалідністю;
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • прийомних та патронатних сімей;
  • осіб, які потребують догляду;
  • студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії;
  • а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми.