Так, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк надасть Україні 1,34 мільярда доларів додатково.
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Відповідно, ці кошти будуть спрямовані на:
- виплату пенсій;
- зарплат вчителів;
- підтримку ВПО;
- інші пріоритетні видатки держбюджету.
Допомога Світового Банку
Раніше повідомлялось, що Світовий Банк затвердив програму підтримки для України – Проєкт INSPIRE. Він передбачає фінансування соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України та фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 мільярда доларів.
Мета проєкту –забезпечити фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.
Проєкт буде спрямований на соціальну підтримку:
- осіб з інвалідністю;
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- прийомних та патронатних сімей;
- осіб, які потребують догляду;
- студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії;
- а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми.