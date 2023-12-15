Так, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк надасть Україні 1,34 мільярда доларів додатково.

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Відповідно, ці кошти будуть спрямовані на:

виплату пенсій;

зарплат вчителів;

підтримку ВПО;

інші пріоритетні видатки держбюджету.

Зверніть увагу! Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 мільярда доларів — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

Допомога Світового Банку

Раніше повідомлялось, що Світовий Банк затвердив програму підтримки для України – Проєкт INSPIRE. Він передбачає фінансування соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України та фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 мільярда доларів.

Мета проєкту –забезпечити фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.

Проєкт буде спрямований на соціальну підтримку: