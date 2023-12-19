Об этом Баффет рассказал на конференции, которая была организована фондом "Жатва Победы". В частности, стало известно о том, что фонд потратил три миллиона долларов на оборудование для разминирования украинских земель

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Очистка сельскохозяйственных земель является ключевой для восстановления агропромышленности в Украине, и поэтому необходимо становиться "умнее и эффективнее" в этом процессе,

– сказал Баффет.

На что еще направляются средства

В сотрудничестве с Halo Trust, оператором гуманитарного разминирования, фонд покупает и опробует новую технику.

Мы купили бульдозер, чтобы взорвать его, чтобы увидеть, что повреждено. Впоследствии бульдозер станет еще одним инструментом на ферме. Мы также стараемся интегрировать сельскохозяйственные тракторы так, чтобы они могли помогать в разминировании. Для этого нужно сделать машины более автономными, сделать так, чтобы они могли осуществлять картографию, имели лучшее дистанционное управление,

– рассказал Баффет.

Дело в том, что технологии, связанные с дронами, могут изменить процесс разминирования. По мнению Баффета, нужно адаптировать технологию дронов для идентификации взрывоопасных предметов и картографирования.