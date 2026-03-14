Курс у банках пішов вниз: скільки коштують євро та долар 14 березня

14 березня, 12:06
Ірина Гайдук
Основні тези
  • Офіційний курс долара в Україні встановлено на рівні 44,16 гривні, а євро - 50,96 гривні.
  • У банках курс долара для купівлі складає 43,93 гривні, а для продажу – 44,47 гривні, євро купують за 50,50 гривень і продають за 51,38 гривні.

Офіційний курс долара в Україні у суботу, 14 березня Нацбанк встановив на рівні 44,16 гривні, тоді як євро коштує 50,96 гривні. А от в обмінниках ситуація значно відрізняється.

Який курс валют у банках? 

У суботу курс валют у банках пішов вниз порівняно з п'ятницею, як показують дані сайту "Мінфін"

  • Станом на 11 ранку 14 березня банки в середньому пропонують купівлю долара по 43,93 гривні (-7 копійок), продаж – по 44,47 гривні (-3 копійки).
  • Купівля євро коштує 50, 50 гривні (-15 копійок), а продаж здійснюється по 51, 38 гривні (-9 копійок).

Який курс валют на чорному ринку? 

На чорному ринку валюта 14 березня торгується: 

  • Купівля долара в середньому проводиться по 44,35 гривні (+1 копійка), а продаж здійснюється по 44,40 гривні (-7 копійок).
  • Євро сьогодні продаж коштує: купівля – 51,10 гривні (-32 копійки), продаж – в середньому 51,34 гривні (-24 копійки). 

Який курс в обмінниках? 

В обмінниках ситуація з курсом дещо інша. За даними finance.ua, валюти торгуються:

  • Долар в обмінниках купують в середньому по 43,60 гривні (-17 копійок), продається американська валюта по 44,60 гривні (+5 копійок).
  • Купівлю євро в обмінниках проводять по 50,63 гривні (- 14 копійок), продаж здійснюється по 51,60 гривні (+11 копійок). 

Зауважте! Курс долара в Україні почав різко рости вже з 3 березня,, відреагувавши на загостренні воєнного конфлікту на Близькому Сході. Тоді за добу НБУ додав до вартості 23 копійки й встановив курс на рівні 43,23 гривні.

Як фахівці пояснюють зростання курсу? 

  • На початку березня курс гривні дещо ослаб. Така динаміка, зокрема, пов’язана із загостренням ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на глобальні фінансові настрої та поведінку інвесторів.

  • У НБУ пояснили, що активізація бойових дій у регіоні спричинила підвищену волатильність на світових товарних і фінансових ринках.

  • Водночас у Нацбанку запевняють, що уважно стежать за ситуацією на валютному ринку і готові реагувати за потреби. Регулятор наголошує, що міжнародні резерви залишаються достатніми, щоб стримувати різкі коливання курсу.

  • Економіст Андрій Шевчишин у коментарі для 24 Канал зазначив, що, на його думку, за нинішніх умов навряд чи варто очікувати, що офіційний курс євро в Україні опуститься нижче позначки у 50 гривень, адже для цього європейська валюта мала б суттєво знецінитися на світових ринках.