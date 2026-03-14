Курс в банках пошел вниз: сколько стоят евро и доллар 14 марта

Официальный курс доллара в Украине в субботу, 14 марта Нацбанк установил на уровне 44,16 гривны, тогда как евро стоит 50,96 гривны. А вот в обменниках ситуация значительно отличается.

Какой курс валют в банках?

В субботу курс валют в банках пошел вниз по сравнению с пятницей, как показывают данные сайта "Минфин".

По состоянию на 11 утра 14 марта банки в среднем предлагают покупку доллара по 43,93 гривны (-7 копеек), продажу – по 44,47 гривны (-3 копейки).

Покупка евро стоит 50, 50 гривны (-15 копеек), а продажа осуществляется по 51, 38 гривны (-9 копеек).

Какой курс валют на черном рынке?

На черном рынке валюта 14 марта торгуется:

Покупка доллара в среднем производится по 44,35 гривны (+1 копейка), а продажа осуществляется по 44,40 гривны (-7 копеек).

Евро сегодня продажа стоит: покупка – 51,10 гривны (-32 копейки), продажа – в среднем 51,34 гривны (-24 копейки).

Какой курс в обменниках?

В обменниках ситуация с курсом несколько иная. По данным finance.ua, валюты торгуются:

Доллар в обменниках покупают в среднем по 43,60 гривны (-17 копеек), продается американская валюта по 44,60 гривны (+5 копеек).

Покупку евро в обменниках проводят по 50,63 гривны (- 14 копеек), продажа осуществляется по 51,60 гривны (+11 копеек).

Обратите внимание! Курс доллара в Украине начал резко расти уже с 3 марта,, отреагировав на обострение военного конфликта на Ближнем Востоке. Тогда за сутки НБУ добавил к стоимости 23 копейки и установил курс на уровне 43,23 гривны.

