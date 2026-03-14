Який курс валют у банках?

У суботу курс валют у банках пішов вниз порівняно з п'ятницею, як показують дані сайту "Мінфін".

Дивіться також Чому курс валют відрізняється у банках і обмінниках – де шукати кращу ціну

Станом на 11 ранку 14 березня банки в середньому пропонують купівлю долара по 43,93 гривні (-7 копійок), продаж – по 44,47 гривні (-3 копійки).

Купівля євро коштує 50, 50 гривні (-15 копійок), а продаж здійснюється по 51, 38 гривні (-9 копійок).

Який курс валют на чорному ринку?

На чорному ринку валюта 14 березня торгується:

Купівля долара в середньому проводиться по 44,35 гривні (+1 копійка), а продаж здійснюється по 44,40 гривні (-7 копійок).

Євро сьогодні продаж коштує: купівля – 51,10 гривні (-32 копійки), продаж – в середньому 51,34 гривні (-24 копійки).

Який курс в обмінниках?

В обмінниках ситуація з курсом дещо інша. За даними finance.ua, валюти торгуються:

Долар в обмінниках купують в середньому по 43,60 гривні (-17 копійок), продається американська валюта по 44,60 гривні (+5 копійок).

Купівлю євро в обмінниках проводять по 50,63 гривні (- 14 копійок), продаж здійснюється по 51,60 гривні (+11 копійок).

Зауважте! Курс долара в Україні почав різко рости вже з 3 березня,, відреагувавши на загостренні воєнного конфлікту на Близькому Сході. Тоді за добу НБУ додав до вартості 23 копійки й встановив курс на рівні 43,23 гривні.

Як фахівці пояснюють зростання курсу?