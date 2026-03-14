Який курс валют у банках?
У суботу курс валют у банках пішов вниз порівняно з п'ятницею, як показують дані сайту "Мінфін".
- Станом на 11 ранку 14 березня банки в середньому пропонують купівлю долара по 43,93 гривні (-7 копійок), продаж – по 44,47 гривні (-3 копійки).
- Купівля євро коштує 50, 50 гривні (-15 копійок), а продаж здійснюється по 51, 38 гривні (-9 копійок).
Який курс валют на чорному ринку?
На чорному ринку валюта 14 березня торгується:
- Купівля долара в середньому проводиться по 44,35 гривні (+1 копійка), а продаж здійснюється по 44,40 гривні (-7 копійок).
- Євро сьогодні продаж коштує: купівля – 51,10 гривні (-32 копійки), продаж – в середньому 51,34 гривні (-24 копійки).
Який курс в обмінниках?
В обмінниках ситуація з курсом дещо інша. За даними finance.ua, валюти торгуються:
- Долар в обмінниках купують в середньому по 43,60 гривні (-17 копійок), продається американська валюта по 44,60 гривні (+5 копійок).
- Купівлю євро в обмінниках проводять по 50,63 гривні (- 14 копійок), продаж здійснюється по 51,60 гривні (+11 копійок).
Зауважте! Курс долара в Україні почав різко рости вже з 3 березня,, відреагувавши на загостренні воєнного конфлікту на Близькому Сході. Тоді за добу НБУ додав до вартості 23 копійки й встановив курс на рівні 43,23 гривні.
Як фахівці пояснюють зростання курсу?
На початку березня курс гривні дещо ослаб. Така динаміка, зокрема, пов’язана із загостренням ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на глобальні фінансові настрої та поведінку інвесторів.
У НБУ пояснили, що активізація бойових дій у регіоні спричинила підвищену волатильність на світових товарних і фінансових ринках.
Водночас у Нацбанку запевняють, що уважно стежать за ситуацією на валютному ринку і готові реагувати за потреби. Регулятор наголошує, що міжнародні резерви залишаються достатніми, щоб стримувати різкі коливання курсу.
Економіст Андрій Шевчишин у коментарі для 24 Канал зазначив, що, на його думку, за нинішніх умов навряд чи варто очікувати, що офіційний курс євро в Україні опуститься нижче позначки у 50 гривень, адже для цього європейська валюта мала б суттєво знецінитися на світових ринках.