Готівковий курс валют на 29 січня: ціна євро і долара впала

Курс гривні щодо долара та євро 29 січня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти знизились в ціні.

Джерело: 24 канал

Долар у п'ятницю, 29 січня, купували за 28,04 гривні (-4 копійки у порівнянні з четвергом, 28 січня), а продавали – по 28,23 гривні (-4 копійки). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у п'ятницю купували за 33,81 гривні (-1 копійка), а продавали по 34,19 гривні (-2 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 29 січня такий:

долар – 28,10 гривні (купівля) і 28,14 гривні (продаж);

євро – 33,95 гривні (купівля) і 34,05 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 29 січня, долар коштував на 2 копійки більше ніж в попередній банківський день – 28,19 гривні. Європейська валюта навпаки – впала в ціні, у п'ятницю її оцінили в 34,10 гривні.

Як змінювався готівковий курс у січні 2021

У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.