Курс валют в обмінниках пішов вниз: скільки коштують долар і євро

Офіційний курс долара в Україні у суботу, 28 березня, Нацбанк установив на рівні 43,88 гривні, а євро – 50,61 гривні. Проте купівля іноземної валюти в обмінниках та на чорному ринку обійдеться

Який курс валют у банках?

Станом на ранок купівля валюти у банках пішла вниз порівняно з учора, на відміну від продажу, свідчать дані сайту "Мінфін".

Станом на ранок 28 березня купівля долара у банках в середньому проходить по 43,60 гривні (-5 копійок), а продаж – по 44,17 гривні (+2 копійки).

Купівля євро коштує в середньому 50,27 гривні (-10 копійок), а продаж здійснюється по 51,02 гривні (+3 копійки).

Яка вартість валюти на чорному ринку?

На чорному ринку купівля долара та євро дещо вища, ніж у банках, на ранок суботи.

Долар купується в середньому по 43,95 гривні (без змін до п'ятниці), а продається – по 44,00 гривні (+1 копійка).

Водночас купівля євро проходить по 50,80 гривні (без змін до попереднього дня), а продаж – по 51,00 гривні (+1 копійка).

Що з цінами на чорному ринку?

В обмінниках курс долара і євро пішов вниз, як свідчать дані finance.ua.

Купівля долара проводиться в середньому по 43,16 гривні (-23 копійки), а продаж – по 44,00 гривні (-7 копійок).

Тоді як купівля євро здійснюється по 50,36 гривні (-18 копійок), а продаж – по 51,10 гривні (-5 копійок).

