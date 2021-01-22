Курс гривні щодо долара та євро 22 січня на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта впала у ціні, а європейська навпаки – додала.

Долар у п'ятницю, 22 січня, купували за 28,11 гривні (-4 копійки у порівнянні з четвергом, 21 січня), а продавали – по 28,31 гривні (-4 копійка). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у п'ятницю купували за 34,00 (+3 копійок), а продавали по 34,40 гривні (+2 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 22 січня такий:

долар – 28,20 гривні (купівля) і 28,25 гривні (продаж);

євро – 34,10 гривні (купівля) і 34,20 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 22 січня, долар виріс на 6 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем і коштував 28,26 гривні. Європейська валюта також відчутно зросла в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 34,37 гривні.

Як змінювався готівковий курс у січні 2021

У першій половині січня спостерігалося здешевлення готівкового курсу долара відносно гривні, але вже з 14 січня почалося плавне здорожчання.

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