Курс гривны к доллару и евро 22 января на наличном рынке двигался в разных направлениях. Так, американская валюта упала в цене, а европейская наоборот – прибавила.

Доллар в пятницу, 22 января, покупали за 28,11 гривны (-4 копейки по сравнению со четверг, 21 января), а продавали – по 28,31 гривны (-4 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в пятницу покупали за 34,00 гривны (+3 копеек), а продавали по 34,40 гривны (+2 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 22 января таков:

доллар – 28,20 гривны (покупка) и 28,25 гривны (продажа)

евро – 34,10 гривны (покупка) и 34,20 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 22 января, доллар вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем ​​и стоил 28,26 гривны. Европейская валюта также ощутимо выросла в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 34,37 гривны.

Как менялся наличный курс в январе 2021

В первой половине января наблюдалось удешевление наличного курса доллара по отношению к гривне, но уже с 14 января началось плавное подорожание.

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