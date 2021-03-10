Готівковий курс на 10 березня: долар трохи додав в ціні, євро подешевшало

Курс гривні щодо долара та євро 10 березня на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, європейська валюта продовжила падати в ціні, а американська – додала.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у середу, 10 березня, купували за 27,64 гривні (+1 копійка у порівнянні з вівторком, 9 березня), а продавали – по 27,83 гривні (-1 копійка).

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Євро у середу купували за 32,77 гривні (-1 копійка), а продавали по 33,16 гривні (-5 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 10 березня

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,70 гривні (купівля) і 27,74 гривні (продаж);

євро – 32,90 гривні (купівля) і 33,05 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 10 березня

Джерело: НБУ

У середу, 10 березня, долар подорожчав на 3 копійки та досягнув позначки у 27,74 гривні. Європейська валюта впала в ціні та коштувала 32,97 гривні, що на 10 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

Упродовж усього січня гривня дорожчала щодо долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят.

гривня дорожчала щодо долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят. У лютому українська валюта продовжила рости у ціні. Все завдяки інвестиціям нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з Міжнародним валютним фондом.

українська валюта продовжила рости у ціні. Все завдяки в облігації внутрішньої державної позики. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з Міжнародним валютним фондом. У березні національна валюта знову почала рости відносно долара.