Готівковий курс на 10 березня: долар трохи додав в ціні, євро подешевшало

Курс гривні щодо долара та євро 10 березня на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, європейська валюта продовжила падати в ціні, а американська – додала.
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у середу, 10 березня, купували за 27,64 гривні (+1 копійка у порівнянні з вівторком, 9 березня), а продавали – по 27,83 гривні (-1 копійка).
До теми Долар знову падає: яким буде курс гривні цього тижня
Євро у середу купували за 32,77 гривні (-1 копійка), а продавали по 33,16 гривні (-5 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 10 березня
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,70 гривні (купівля) і 27,74 гривні (продаж);
- євро – 32,90 гривні (купівля) і 33,05 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 10 березня
Джерело: НБУ
У середу, 10 березня, долар подорожчав на 3 копійки та досягнув позначки у 27,74 гривні. Європейська валюта впала в ціні та коштувала 32,97 гривні, що на 10 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Як змінювався готівковий курс у 2021 році
- Упродовж усього січня гривня дорожчала щодо долара, окрім короткого періоду після різдвяних свят.
- У лютому українська валюта продовжила рости у ціні. Все завдяки інвестиціям нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики. Однак в середині місяця гривня трохи знецінилася, зокрема через невдалі перемовини з Міжнародним валютним фондом.
- У березні національна валюта знову почала рости відносно долара.
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