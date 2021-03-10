Наличный курс на 10 марта: доллар немного прибавил в цене, евро подешевело
Курс гривны к доллару и евро 10 марта на наличном рынке двигался в разных направлениях. Так, европейская валюта продолжила падать в цене, а американская – добавила.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар во среду, 10 марта, покупали за 27,64 гривны (+1 копейка по сравнению с вторником, 9 марта), а продавали – по 27,83 гривны (-1 койпека).
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Евро во среду покупали за 32,77 гривны (-1 копейка), а продавали по 33,16 гривны (-5 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 10 марта
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,70 гривны (покупка) и 27,74 гривны (продажа)
- евро – 32,90 гривны (покупка) и 33,05 гривны (продажа).
Официальный курс валют 10 марта
Источник: НБУ
В среду, 10 марта, доллар подорожал на 3 копейки и достиг отметки в 27,74 гривны. Европейская валюта упала в цене и стоила 32,97 гривни, что на 10 копейки меньше, чем в предыдущем банковского дня.
Как менялся наличный курс в 2021 году
- В течение всего января гривна дорожала относительно доллара, кроме короткого периода после рождественских праздников.
- В феврале украинская валюта продолжила расти в цене. Все благодаря инвестициям нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа. Однако в середине месяца гривна немного обесценилась, в частности из-за неудачных переговоры с Международным валютным фондом.
- В марте национальная валюта снова начала расти по отношению к доллару.
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