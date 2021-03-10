Курс гривны к доллару и евро 10 марта на наличном рынке двигался в разных направлениях. Так, европейская валюта продолжила падать в цене, а американская – добавила.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар во среду, 10 марта, покупали за 27,64 гривны (+1 копейка по сравнению с вторником, 9 марта), а продавали – по 27,83 гривны (-1 койпека).

Актуально Доллар снова падает: каким будет курс гривны на этой неделе

Евро во среду покупали за 32,77 гривны (-1 копейка), а продавали по 33,16 гривны (-5 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 10 марта

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,70 гривны (покупка) и 27,74 гривны (продажа)

евро – 32,90 гривны (покупка) и 33,05 гривны (продажа).

Официальный курс валют 10 марта

Источник: НБУ

В среду, 10 марта, доллар подорожал на 3 копейки и достиг отметки в 27,74 гривны. Европейская валюта упала в цене и стоила 32,97 гривни, что на 10 копейки меньше, чем в предыдущем банковского дня.

Как менялся наличный курс в 2021 году

В течение всего января гривна дорожала относительно доллара, кроме короткого периода после рождественских праздников.

гривна дорожала относительно доллара, кроме короткого периода после рождественских праздников. В феврале украинская валюта продолжила расти в цене. Все благодаря инвестициям нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа. Однако в середине месяца гривна немного обесценилась, в частности из-за неудачных переговоры с Международным валютным фондом.

украинская валюта продолжила расти в цене. Все благодаря инвестициям нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа. Однако в середине месяца гривна немного обесценилась, в частности из-за неудачных переговоры с Международным валютным фондом. В марте национальная валюта снова начала расти по отношению к доллару.

Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.