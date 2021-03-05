Готівковий курс валют на 5 березня: євро знову подешевшало, долар навпаки – виріс

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 5 березня на готівковому ринку рухалися в різних напрямках. Так, європейська валюта продовжила падати в ціні, а американська навпаки – трохи підросла.
Джерело: finance.ua
Долар у п'ятницю, 5 березня, купували за 27,64 гривні (так само, як і попереднього банківського дня), а продавали – по 27,85 гривні (+1 копійка).
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Євро у п'ятницю купували за 32,91 гривні (-28 копійок), а продавали по 33,36 гривні (-21 копійка).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У п'ятницю, 5 березня, долар подешевшав на 9 копійок та допустився позначки у 27,76 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 33,41 гривні, що на 15 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.