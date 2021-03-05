Готівковий курс валют на 5 березня: євро знову подешевшало, долар навпаки – виріс

Курс гривні щодо долара та євро 5 березня на готівковому ринку рухалися в різних напрямках. Так, європейська валюта продовжила падати в ціні, а американська навпаки – трохи підросла.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у п'ятницю, 5 березня, купували за 27,64 гривні (так само, як і попереднього банківського дня), а продавали – по 27,85 гривні (+1 копійка).

Актуально В Україні запрацює платіжна система Stripe: на черзі PayPal

Євро у п'ятницю купували за 32,91 гривні (-28 копійок), а продавали по 33,36 гривні (-21 копійка).

Готівковий курс валют у Києві 5 березня

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,72 гривні (купівля) і 27,78 гривні (продаж);

євро – 33,05 гривні (купівля) і 33,20 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 5 березня

Джерело: НБУ

У п'ятницю, 5 березня, долар подешевшав на 9 копійок та допустився позначки у 27,76 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 33,41 гривні, що на 15 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

У січні українська валюта зміцнювалась відносно долара продовж усього місяця,окрім короткого післяріздвяного періоду.

українська валюта зміцнювалась відносно долара продовж усього місяця,окрім короткого післяріздвяного періоду. У лютому гривня продовжила дорожчати. На безпосередньо вплинули значні інвестиції нерезидентів в ОВДП. Але в середині лютого національна валюта зазнала падіння.

гривня продовжила дорожчати. На безпосередньо вплинули значні інвестиції нерезидентів в ОВДП. Але в середині лютого національна валюта зазнала падіння. У березень гривня знову зміцнилась відносно долара.