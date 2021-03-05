Наличный курс валют на 5 марта: евро снова подешевело, доллар наоборот – вырос
Курс гривны относительно доллара и евро 5 марта на наличном рынке двигались в разных направлениях. Так, европейская валюта продолжила падать в цене, а американская наоборот – немного подросла.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар в пятницу, 5 марта, покупали за 27,64 гривны (так же, как и в предыдущем банковского дня), а продавали – по 27,85 гривны (+1 копейка).
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Евро в четверг покупали за 32,91 гривны (-28 копеек), а продавали по 33,36 гривны (-21 копейка).
Наличный курс валют в Киеве 5 марта
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,72 гривны (покупка) и 27,78 гривны (продажа)
- евро – 33,05 гривны (покупка) и 33,20 гривны (продажа).
Официальный курс валют 5 марта
Источник: НБУ
В пятницу, 5 марта, доллар подешевел на 9 копеек и допустил отметки в 27,76 гривны. Европейская валюта также упала в цене и стоила 33,41 гривны, что на 15 копейки меньше, чем в предыдущем банковском дне.
Как менялся наличный курс в 2021 году
- В январе украинская валюта укреплялась относительно доллара течение всего месяца, кроме короткого послерождественского периода.
- В феврале гривна продолжила дорожать. На непосредственно повлияли значительные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ. Но в середине февраля национальная валюта испытала падение.
- В марте гривна снова укрепилась по отношению к доллару.
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