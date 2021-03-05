Курс гривны относительно доллара и евро 5 марта на наличном рынке двигались в разных направлениях. Так, европейская валюта продолжила падать в цене, а американская наоборот – немного подросла.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в пятницу, 5 марта, покупали за 27,64 гривны (так же, как и в предыдущем банковского дня), а продавали – по 27,85 гривны (+1 копейка).

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Евро в четверг покупали за 32,91 гривны (-28 копеек), а продавали по 33,36 гривны (-21 копейка).

Наличный курс валют в Киеве 5 марта

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,72 гривны (покупка) и 27,78 гривны (продажа)

евро – 33,05 гривны (покупка) и 33,20 гривны (продажа).

Официальный курс валют 5 марта

Источник: НБУ

В пятницу, 5 марта, доллар подешевел на 9 копеек и допустил отметки в 27,76 гривны. Европейская валюта также упала в цене и стоила 33,41 гривны, что на 15 копейки меньше, чем в предыдущем банковском дне.

Как менялся наличный курс в 2021 году

В январе украинская валюта укреплялась относительно доллара течение всего месяца, кроме короткого послерождественского периода.

украинская валюта укреплялась относительно доллара течение всего месяца, кроме короткого послерождественского периода. В феврале гривна продолжила дорожать. На непосредственно повлияли значительные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ. Но в середине февраля национальная валюта испытала падение.

гривна продолжила дорожать. На непосредственно повлияли значительные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ. Но в середине февраля национальная валюта испытала падение. В марте гривна снова укрепилась по отношению к доллару.

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