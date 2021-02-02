Готівковий курс на 2 лютого: євро стрімко падає, долар теж

Курс гривні щодо долара та євро 2 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти впали в ціні.

Джерело: finace.ua

Долар у вівторок, 2 лютого, купували за 27,95 гривні (-4 копійки у порівнянні з понеділком, 1 лютого), а продавали – по 28,15 гривні (-3 копійки).

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Євро у вівторок купували за 33,61 гривні (-13 копійок), а продавали по 34,00 гривні (-13 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 2 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 28,05 гривні (купівля) і 28,10 гривні (продаж);

євро – 33,70 гривні (купівля) і 33,85 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 2 лютого, долар коштував на 7 копійок менше ніж в попередній банківський день – 28,06 гривні. Європейська валюта теж впала в ціні, у вівторок її оцінили в 33,90 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.