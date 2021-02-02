Курс гривны относительно доллара и евро 2 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты упали в цене.

Источник: finace.ua

Доллар во вторник, 2 февраля, покупали за 27,95 гривны (-4 копейки по сравнению с понедельником, 1 февраля), а продавали – по 28,15 гривны (-3 копейки).

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Евро во вторник покупали за 33,61 гривны (-13 копеек), а продавали по 34,00 гривны (-13 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 1 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 28,05 гривны (покупка) и 28,10 гривны (продажа)

евро – 33,70 гривны (покупка) и 33,85 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 2 февраля, доллар стоил на 7 копеек меньше чем в предыдущий банковский день – 28,06 гривны. Европейская валюта тоже упала в цене, во вторник ее оценили в 33,90 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

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