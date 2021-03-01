Готівковий курс на 1 березня: євро подешевшало більше ніж на 10 копійок

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 1 березня на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта подорожчала, а європейська навпаки – впала в ціні.
Джерело: finance.ua
Долар у понеділок, 1 березня, купували за 27,84 гривні (+2 копійки у порівнянні з п'ятницею, 26 лютого), а продавали – по 28,04 гривні (+3 копійки).
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Євро у понеділок купували за 33,50 гривні (-13 копійок), а продавали по 33,88 гривні (-14 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У понеділок, 1 березня, долар подорожчав на 2 копійки та досягнув позначки у 27,95 гривні. Європейська валюта навпаки – впала в ціні та коштувала 33,84 гривні, що на 31 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.