Готівковий курс на 1 березня: євро подешевшало більше ніж на 10 копійок

Курс гривні щодо долара та євро 1 березня на готівковому ринку рухався в різних напрямках. Так, американська валюта подорожчала, а європейська навпаки – впала в ціні.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у понеділок, 1 березня, купували за 27,84 гривні (+2 копійки у порівнянні з п'ятницею, 26 лютого), а продавали – по 28,04 гривні (+3 копійки).

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Євро у понеділок купували за 33,50 гривні (-13 копійок), а продавали по 33,88 гривні (-14 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 1 березня

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);

євро – 33,60 гривні (купівля) і 33,70 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 1 березня

Джерело: НБУ

У понеділок, 1 березня, долар подорожчав на 2 копійки та досягнув позначки у 27,95 гривні. Європейська валюта навпаки – впала в ціні та коштувала 33,84 гривні, що на 31 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

Продовж всього січня гривня дорожчала відносно долара, за винятком короткого періоду в середині місяця.

гривня дорожчала відносно долара, за винятком короткого періоду в середині місяця. У лютому українська валюта знову показала позитивну динаміку на готівковому ринку. Все завдяки суттєвим інвестиціям нерезидентів до облігацій внутрішньої позики . Однак в середині лютого гривня впала в ціні.