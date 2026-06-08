Курс валют у понеділок: які ціни банки та обмінники встановили 8 червня

У понеділок, 8 червня, офіційний курс долара становить 44,37 гривні, а євро – 51,66 гривні. Такі показники встановлені в Україні. Проте обмінники та банки пропонують валюту за іншими дещо цінами.

Який курс валют у банках

Купівля долара проходить у середньому по 44,10 гривні (+5 копійок), а продаж – по 44,59 гривні (+1 копійка), про що повідомили у Мінфіні.

(+5 копійок), а продаж – по (+1 копійка), про що повідомили у Мінфіні. А купівля євро проходить по 51,10 гривні (-15 копійок), а продаж – по 51,90 гривні (-5 копійок).

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Яка вартість валют на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому здійснюється по 44,35 гривні (без змін), а продаж – по 44,36 гривні (-2 копійки).

(без змін), а продаж – по (-2 копійки). Але купівля євро в середньому коштує 51,45 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,69 гривні (-4 копійки).

Який курс валют в обмінниках

Долари обмінники купують у середньому по 43,87 гривні (+21 копійка), а продають – по 44,35 гривні (-+5 копійок).

(+21 копійка), а продають – по (-+5 копійок). Натомість євро в середньому купують по 51,35 гривні (+1 копійка), а продають – по 51,85 гривні (-10 копійок).

Що ще варто знати про валюту

Експерт Тарас Лєсовий вважає, що протягом другого тижня червня курс долара коливатиметься в межах 44,2 – 44,7 гривні. Водночас євро традиційно демонструватиме ширшу амплітуду в 51 – 52,5 гривні.

На думку фахівця, упродовж тижня 8 – 14 червня будь-які курсові зміни будуть "млявими".

Зокрема, протягом червня валютний ринок залишатиметься в стані "контрольованої мінливості". Це означає, що не буде відбуватися курсових стрибків чи зміни поточних трендів.

Орієнтований курс долара у червні – від 43,80 до 44,80 гривні, а курс євро – від 51 до 52 гривень.