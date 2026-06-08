Курс валют у понеділок: які ціни банки та обмінники встановили 8 червня
У понеділок, 8 червня, офіційний курс долара становить 44,37 гривні, а євро – 51,66 гривні. Такі показники встановлені в Україні. Проте обмінники та банки пропонують валюту за іншими дещо цінами.
Який курс валют у банках
- Купівля долара проходить у середньому по 44,10 гривні (+5 копійок), а продаж – по 44,59 гривні (+1 копійка), про що повідомили у Мінфіні.
- А купівля євро проходить по 51,10 гривні (-15 копійок), а продаж – по 51,90 гривні (-5 копійок).
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Яка вартість валют на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку в середньому здійснюється по 44,35 гривні (без змін), а продаж – по 44,36 гривні (-2 копійки).
- Але купівля євро в середньому коштує 51,45 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,69 гривні (-4 копійки).
Який курс валют в обмінниках
- Долари обмінники купують у середньому по 43,87 гривні (+21 копійка), а продають – по 44,35 гривні (-+5 копійок).
- Натомість євро в середньому купують по 51,35 гривні (+1 копійка), а продають – по 51,85 гривні (-10 копійок).
Що ще варто знати про валюту
Експерт Тарас Лєсовий вважає, що протягом другого тижня червня курс долара коливатиметься в межах 44,2 – 44,7 гривні. Водночас євро традиційно демонструватиме ширшу амплітуду в 51 – 52,5 гривні.
На думку фахівця, упродовж тижня 8 – 14 червня будь-які курсові зміни будуть "млявими".
Зокрема, протягом червня валютний ринок залишатиметься в стані "контрольованої мінливості". Це означає, що не буде відбуватися курсових стрибків чи зміни поточних трендів.
Орієнтований курс долара у червні – від 43,80 до 44,80 гривні, а курс євро – від 51 до 52 гривень.