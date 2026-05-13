Євро у банках дешевшає: скільки коштують валюти в обмінниках сьогодні

У середу, 13 травня, офіційний курс долара в Україні становить 43,97 гривні, тоді як євро – 51,64 гривні. Проте у банках

Який курс валют у банках?

Станом на ранок середи у банках долар та євро дещо пішли вниз, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Дивіться також Найдешевші валюти світу: чи є серед них гривня

Купівля долара в середньому коштує 43,67 гривні (-7 копійок), а от продаж – 44,19 гривні (+1 копійка);

(-7 копійок), а от продаж – (+1 копійка); Водночас купівля євро проходить в середньому по 51,37 гривні (-13 копійок), а продаж – 51,97 гривні (-3 копійки).

Скільки коштують валюти на чорному ринку?

На чорному ринку ситуація дещо інша – купівля долара незначно здорожчала

Купівля долара відбувається в середньому по 43,91 гривні (+1 копійка), а продаж – по 43,90 гривні (-2 копійки).

(+1 копійка), а продаж – по (-2 копійки). Тоді як купівля євро здійснюється в середньому по 51,61 гривні (без змін до вівторка), а продаж – по 51,79 гривні (-3 копійки).

Який курс валют пропонують обмінники?

В обмінниках в середу долар пішов вниз, хоч і незначно, а от продаж євро підскочив майже до 52 гривень, свідчать дані finance.ua.

Купівля долара проходить в середньому по 43,45 гривні (-1 копійка), а продаж – по 43,90 гривні (-1 копійка).

(-1 копійка), а продаж – по (-1 копійка). А от євро купують в середньому по 51,48 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,99 гривні (+3 копійки).

Чого чекати від курсу валют в середині травня?

У середині травня різких змін на валютному ринку України поки не прогнозується. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що наразі немає підстав ані для суттєвого подорожчання іноземної валюти, ані для її помітного здешевлення.

За словами банкіра, одним із ключових факторів стабільності залишається політика Національного банку. Регулятор і надалі контролює баланс між попитом та пропозицією на валютному ринку, а валютні інтервенції допомагають згладжувати можливі дисбаланси та стримувати різкі курсові стрибки.

Рішення монетарного комітету НБУ від 30 квітня залишити облікову ставку на рівні 15% також знижує тиск на гривню. Окремо позитивним сигналом для економіки вважають розблокування кредиту від Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Очікується, що така макрофінансова допомога зменшить ризики бюджетного дефіциту.

Водночас на валютний ринок продовжують впливати зовнішні ризики, насамперед геополітична ситуація, яка позначається на цінах на енергоносії.

Загалом, за прогнозом Лєсового, з 11 по 17 травня курс долара перебуватиме в межах 43,8 – 44,25 гривні, тоді як євро може коливатися в діапазоні 50,5 – 52,5 гривні.