Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро среды в банках доллар и евро несколько пошли вниз, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Покупка доллара в среднем стоит 43,67 гривны (-7 копеек), а вот продажа – 44,19 гривны (+1 копейка);

Сколько стоят валюты на черном рынке?

На черном рынке ситуация несколько иная – покупка доллара незначительно подорожала

Покупка доллара происходит в среднем по 43,91 гривне (+1 копейка), а продажа – по 43,90 гривны (-2 копейки).

Какой курс валют предлагают обменники?

В обменниках в среду доллар пошел вниз, хоть и незначительно, а вот продажа евро подскочила почти до 52 гривен, свидетельствуют данные finance.ua.

Покупка доллара проходит в среднем по 43,45 гривны (-1 копейка), а продажа – по 43,90 гривны (-1 копейка).

Чего ждать от курса валют в середине мая?

В середине мая резких изменений на валютном рынке Украины пока не прогнозируется. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала отметил, что пока нет оснований ни для существенного подорожания иностранной валюты, ни для ее заметного удешевления.

По словам банкира, одним из ключевых факторов стабильности остается политика Национального банка. Регулятор и в дальнейшем контролирует баланс между спросом и предложением на валютном рынке, а валютные интервенции помогают сглаживать возможные дисбалансы и сдерживать резкие курсовые скачки.

Решение монетарного комитета НБУ от 30 апреля оставить учетную ставку на уровне 15% также снижает давление на гривну. Отдельно положительным сигналом для экономики считают разблокирование кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Ожидается, что такая макрофинансовая помощь уменьшит риски бюджетного дефицита.

В то же время на валютный рынок продолжают влиять внешние риски, прежде всего геополитическая ситуация, которая сказывается на ценах на энергоносители.

В целом, по прогнозу Лесового, с 11 по 17 мая курс доллара будет находиться в пределах 43,8 – 44,25 гривны, тогда как евро может колебаться в диапазоне 50,5 – 52,5 гривны.