Готівковий курс на 15 лютого: долар та євро суттєво підскочили в ціні

Курс гривні щодо долара та євро 15 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та єровпейська валюти виросли в ціні.

За даними finance.ua, долар у понеділок, 15 лютого, купували за 27,79 гривні (+2 копійки у порівнянні з п'ятницею, 12 лютого), а продавали – по 28,04 гривні (+5 копійок).

До теми Гривня зміцнилась до 5-місячного максимуму: Нацбанк назвав головні причини

Євро у понеділок купували за 33,53 гривні (+8 копійок), а продавали по 33,94 гривні (+8 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 15 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,87 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);

євро – 33,60 гривні (купівля) і 33,80 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 15 лютого, долар залишився на тій же позначці, що і попереднього банківського дня – 27,84 гривні. Європейська валюта навпаки – впала в ціні, у понеділок її оцінили в 33,68 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня , за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.

, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні. У лютому цей тренд падіння продовжився, чому сприяли увага інвесторів до українських ОВДП, зокрема. Але також ближче до середини місяця курс гривні розвернувся у падіння.