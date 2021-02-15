Готівковий курс на 15 лютого: долар та євро суттєво підскочили в ціні

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 15 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та єровпейська валюти виросли в ціні.
За даними finance.ua, долар у понеділок, 15 лютого, купували за 27,79 гривні (+2 копійки у порівнянні з п'ятницею, 12 лютого), а продавали – по 28,04 гривні (+5 копійок).
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Євро у понеділок купували за 33,53 гривні (+8 копійок), а продавали по 33,94 гривні (+8 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
За курсом валют від НБУ 15 лютого, долар залишився на тій же позначці, що і попереднього банківського дня – 27,84 гривні. Європейська валюта навпаки – впала в ціні, у понеділок її оцінили в 33,68 гривні.