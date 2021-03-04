Готівковий курс валют на 4 березня: долар і євро різко падають

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 4 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти стрімко подешевшали.
Джерело: finance.ua
Долар у четвер, 4 березня, купували за 27,64 гривні (-9 копійок у порівнянні з середою, 3 березня), а продавали – по 27,84 гривні (-9 копійок).
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Євро у четвер купували за 33,19 гривні (-16 копійок), а продавали по 33,57 гривні (-16 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
Джерело: НБУ
У четвер, 4 березня, долар подешевшав на 8 копійок та допустився позначки у 27,85 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 33,56 гривні, що на 4 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.