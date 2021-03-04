Наличный курс валют на 4 марта: доллар и евро резко падают
Курс гривны относительно доллара и евро 4 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты стремительно подешевели.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар в четверг, 4 марта, покупали за 27,64 гривны (-9 копеек по сравнению со средой, 3 марта), а продавали – по 27,84 гривны (-9 копеек).
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Евро в четверг покупали за 33,19 гривны (-16 копеек), а продавали по 33,57 гривны (-16 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 4 марта
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,70 гривны (покупка) и 27,75 гривны (продажа)
- евро – 33,30 гривны (покупка) и 33,45 гривны (продажа).
Официальный курс валют 4 марта
Источник: НБУ
В четверг, 4 марта, доллар подешевел на 8 копеек и допустил отметки в 27,85 гривны. Европейская валюта также упала в цене и стоила 33,56 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущем банковском дне.
Как менялся наличный курс в 2021
- В течение всего января гривна дорожала к доллару, за исключением короткого периода после рождественских праздников.
- В феврале украинская валюта вновь демонстрировала укрепление на наличном рынке. Все благодаря значительным инвестициям нерезидентов в ОВГЗ. Однако в середине февраля гривна упала в цене.
- Март украинская гривна начала со значительного роста относительно доллара.
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