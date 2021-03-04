Курс гривны относительно доллара и евро 4 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты стремительно подешевели.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в четверг, 4 марта, покупали за 27,64 гривны (-9 копеек по сравнению со средой, 3 марта), а продавали – по 27,84 гривны (-9 копеек).

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Евро в четверг покупали за 33,19 гривны (-16 копеек), а продавали по 33,57 гривны (-16 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 4 марта

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,70 гривны (покупка) и 27,75 гривны (продажа)

евро – 33,30 гривны (покупка) и 33,45 гривны (продажа).

Официальный курс валют 4 марта

Источник: НБУ

В четверг, 4 марта, доллар подешевел на 8 копеек и допустил отметки в 27,85 гривны. Европейская валюта также упала в цене и стоила 33,56 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущем банковском дне.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января гривна дорожала к доллару, за исключением короткого периода после рождественских праздников.

гривна дорожала к доллару, за исключением короткого периода после рождественских праздников. В феврале украинская валюта вновь демонстрировала укрепление на наличном рынке. Все благодаря значительным инвестициям нерезидентов в ОВГЗ. Однако в середине февраля гривна упала в цене.

украинская валюта вновь демонстрировала укрепление на наличном рынке. Все благодаря значительным инвестициям нерезидентов в ОВГЗ. Однако в середине февраля гривна упала в цене. Март украинская гривна начала со значительного роста относительно доллара.

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