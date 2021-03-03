Готівковий курс валют на 3 березня: гривня продовжує зміцнюватись до долара

Курс гривні щодо долара та євро 3 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти знову подешевшали.

Готівковий курс в Україні

Джерело: finance.ua

Долар у середу, 3 березня, купували за 27,73 гривні (-8 копійок у порівнянні з вівторком, 2 березня), а продавали – по 27,94 гривні (-6 копійок).

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Євро у середу купували за 33,35 гривні (-1 копійка), а продавали по 33,73 гривні (-1 копійка).

Готівковий курс валют у Києві 3 березня

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,78 гривні (купівля) і 27,83 гривні (продаж);

євро – 33,45 гривні (купівля) і 33,60 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 3 березня

Джерело: НБУ

У середу, 3 березня, долар подешевшав на 7 копійок та допустився позначки у 27,93 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 33,60 гривні, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Як змінювався готівковий курс у 2021 році

Українська валюта розпочала 2021 рік з позитивної динаміки та продовж січня , окрім періоду після різдвяних свят, дорожчала відносно долара.

, окрім періоду після різдвяних свят, дорожчала відносно долара. У лютому завдяки значним інвестиціям нерезидентів в ОВДП гривня знову піднялась в ціні. Однак в середині місяця валюта зазнала падіння.

завдяки значним інвестиціям Однак в середині місяця валюта зазнала падіння. Березень розпочався зі значних коливань на готівковому ринку – гривня то росте, то падає в ціні.