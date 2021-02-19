Готівковий курс на 19 лютого: євро стрімко подорожчало

Курс гривні щодо долара та євро 19 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти додали в ціні.

За даними finance.ua, долар у п'ятницю, 19 лютого, купували за 27,78 гривні (+2 копійки у порівнянні з четвергом, 18 лютого), а продавали – по 27,97 гривні (без змін).

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Євро у п'ятницю купували за 33,45 гривні (+14 копійок), а продавали по 33,83 гривні (+11 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 19 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,95 гривні (продаж);

євро – 33,65 гривні (купівля) і 33,80 гривні (продаж).

Офіційний курс валют 19 лютого

Джерело: НБУ

У п'ятницю долар впав в ціні на 5 копійок і зупинився на позначці 27,85 гривні. Європейська валюта навпаки – подорожчала і коштувала 33,65 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

У січні 2021 року українська національна валюта здебільшого зміцнювалась. Лише в середині місяця зазнала значних коливань.

українська національна валюта здебільшого зміцнювалась. Лише в середині місяця зазнала значних коливань. У лютому готівковий курс долара продовжив падати відносно гривні. Головною причиною стала підвищена увага інвесторів-нерезидентів до ОВДП. Однак негативні новини від МВФ вплинули на здорожчання долара у середині місяця.