Який курс валюти в банках

Станом на ранок 19 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,65 гривні (без змін), а продаж по 45,14 гривні (+6 копійок).

(без змін), а продаж по (+6 копійок). Купівля євро проходить по 51,30 гривні (-20 копійок), а продаж – по 52,10 гривні (-5 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 45 гривень (+5 копійок), а продаж – по 45,10 гривні (+18 копійок).

(+5 копійок), а продаж – по (+18 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,75 гривні (-25 копійок), а продаж – по 52,05 гривні (-20 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,57 гривні (-3 копійки), а продають – по 45,03 гривні (-2 копійки).

(-3 копійки), а продають – по (-2 копійки). Євро купують по 51,52 гривні (-21 копійка), а продають – по 52,21 гривні (-14 копійок).

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наразі підстав говорити про різку зміну поточних трендів на ринку немає. До того ж напередодні Нацбанк залишив облікову ставку без змін.

До слова, регулятор залишається ключовим стабілізатором ситуації та згладжує надмірні курсові коливання через валютні інтервенції. Саме режим "керованої гнучкості" протягом останніх років повномасштабної війни допомагав уникати суттєвого дисбалансу.