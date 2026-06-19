Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 19 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,65 гривны (без изменений), а продажа — 45,14 гривны (+6 копеек).

(без изменений), а продажа — (+6 копеек). Покупка евро осуществляется по 51,30 гривны (-20 копеек), а продажа — по 52,10 гривны (-5 копеек).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 45 гривен (+5 копеек), а продажа — 45,10 гривен (+18 копеек).

(+5 копеек), а продажа — (+18 копеек). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,75 гривны (-25 копеек), а продажа — по 52,05 гривны (-20 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,57 гривны (-3 копейки), а продают — по 45,03 гривны (-2 копейки).

(-3 копейки), а продают — по (-2 копейки). Евро покупают по 51,52 гривны (-21 копейка), а продают – по 52,21 гривны (-14 копеек).

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, пока нет оснований говорить о резком изменении текущих трендов на рынке. К тому же накануне Нацбанк оставил учетную ставку без изменений.

К слову, регулятор остается ключевым стабилизатором ситуации и сглаживает чрезмерные курсовые колебания за счет валютных интервенций. Именно режим "управляемой гибкости" на протяжении последних лет полномасштабной войны помогал избегать существенного дисбаланса.