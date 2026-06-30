30 червня, 11:02
Який курс долара та євро в обмінниках в останній день червня
У вівторок, 30 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,84 гривні, тоді як євро зросло до 51,16 гривні. А от скільки коштує готівка наприкінці першого місяця літа – читайте далі.
Який курс валюти в банках
- Станом на ранок 30 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,59 гривні (без змін), а продаж по 45,09 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро проходить по 50,86 гривні (без змін), а продаж – по 51,52 гривні (без змін).
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Що з вартістю валюти на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,88 гривні (-5 копійок), а продаж – по 44,95 гривні (-1 копійка).
- Натомість купівля євро проходить по 51,35 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,48 гривні (-2 копійки).
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,43 гривні (+5 копійок), а продають – по 44,92 гривень (-4 копійки).
- Євро купують по 51,04 гривні (+9 копійок), а продають – по 51,81 гривні (+1 копійка).
Отже, наразі немає підстав говорити про кризові явища чи втрату контролю. За поточних умов валютний ринок, найімовірніше, й надалі залишатиметься відносно стабільним.
Водночас ситуація в Україні може швидко змінюватися через чинники, які складно передбачити. Насамперед ідеться про безпекову ситуацію, адже російська агресія й надалі створює додаткові ризики для економіки та валютного ринку.