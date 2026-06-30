Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 30 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,59 гривны (без изменений), а продажа – 45,09 гривны (+1 копейка).

(без изменений), а продажа – (+1 копейка). Покупка евро осуществляется по 50,86 гривны (без изменений), а продажа – по 51,52 гривны (без изменений).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,88 гривны (-5 копеек), а продажа – 44,95 гривны (-1 копейка).

(-5 копеек), а продажа – (-1 копейка). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,35 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,48 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,43 гривны (+5 копеек), а продают – по 44,92 гривны (-4 копейки).

(+5 копеек), а продают – по (-4 копейки). Евро покупают по 51,04 гривны (+9 копеек), а продают – по 51,81 гривны (+1 копейка).

Таким образом, на данный момент нет оснований говорить о кризисных явлениях или потере контроля. В текущих условиях валютный рынок, скорее всего, и в дальнейшем будет оставаться относительно стабильным.

В то же время ситуация в Украине может быстро меняться из-за факторов, которые сложно предсказать. Прежде всего речь идет о ситуации с безопасностью, ведь российская агрессия и в дальнейшем создает дополнительные риски для экономики и валютного рынка.