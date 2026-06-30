Який курс валюти в банках

Станом на ранок 30 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,59 гривні (без змін), а продаж по 45,09 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 50,86 гривні (без змін), а продаж – по 51,52 гривні (без змін).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,88 гривні (-5 копійок), а продаж – по 44,95 гривні (-1 копійка).

(-5 копійок), а продаж – по (-1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,35 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,48 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,43 гривні (+5 копійок), а продають – по 44,92 гривень (-4 копійки).

(+5 копійок), а продають – по (-4 копійки). Євро купують по 51,04 гривні (+9 копійок), а продають – по 51,81 гривні (+1 копійка).

Отже, наразі немає підстав говорити про кризові явища чи втрату контролю. За поточних умов валютний ринок, найімовірніше, й надалі залишатиметься відносно стабільним.

Водночас ситуація в Україні може швидко змінюватися через чинники, які складно передбачити. Насамперед ідеться про безпекову ситуацію, адже російська агресія й надалі створює додаткові ризики для економіки та валютного ринку.