Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 28 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,48 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,20 гривні (+5 копійок), а продаж – по 44,28 гривні (+8 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,82 гривні (-2 копійки), а продають – по 44,30 гривні (+3 копійки).

Що може незабаром вплинути на ринок

Уже в червні Україна може отримати перший транш фінансової допомоги від ЄС. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що це стане одним із важливих факторів для валютного ринку найближчим часом.

Нагадаємо, йдеться про кредитний пакет на 90 мільярдів євро. Цьогоріч Україна потребує близько 45 мільярдів євро, тобто близько 3,8 мільярда доларів щомісяця.

За словами експерта, така міжнародна підтримка важлива не лише для покриття бюджетних витрат, а й міжнародних резервів України. Це дає Нацбанку більше можливостей для валютних інтервенцій задля збереження курсової стабільності.

