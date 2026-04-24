Євро продовжує дешевшати: який курс валют пропонують обмінники сьогодні

У п'ятницю, 24 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,94 гривні, а євро – 51,38 гривні. Однак у банках та обмінниках ціни на іноземну валюту дещо інші.

Який курс валют у банках? На ранок п'ятниці, 24 квітня, долар у банках здорожчав, тоді як євро частково пішло вниз, свідчать дані сайту "Мінфін". Дивіться також Долар сягає нового максимуму: усе через протистояння США та Ірану Купівля долара у банках в середньому проходить по 43,70 гривні (+3 копійки), тоді як продаж – по 44,20 гривні (+4 копійки).

Водночас купівля євро в середньому коштує 51,15 гривні (-5 копійок), а продаж – 51,85 гривні (без змін порівняно з четвергом). Який курс валют на чорному ринку? На чорному ринку продаж долара, навпаки, здешевшав. Купівля долара в середньому здійснюється по 43,87 гривні (без змін до попереднього дня), а продаж – по 43,97 гривні (-1 копійка).

Тоді як купівля євро проводиться по 51,40 гривні (-1 копійка), а продаж – в середньому 51,61 гривні (-1 копійка). Який курс пропонують обмінники? В обмінниках, як і на чорному ринку, євро теж торгується дешевше, свідчать дані finance.ua. Купівля долара в середньому проходить по 43,47 гривні (+2 копійки), а продаж – по 43,95 гривні (-1 копійка).

Євро купують в середньому по 51,19 гривні (-2 копійки), а продаж коштує 51,71 гривні (-7 копійок). Чого чекати від курсу валют у травні? У травні ситуація на валютному ринку формуватиметься під впливом одразу кількох факторів, однак визначальною залишиться роль Національного банку. Саме валютні інтервенції регулятора й надалі задаватимуть загальний тренд, пояснив для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Водночас важливим драйвером стане надходження перших траншів європейської допомоги у межах кредиту на 90 мільярдів євро. Ці кошти допомагають Україні покривати бюджетні витрати та підтримувати економічну стабільність навіть в умовах війни.

Додатковий вплив матиме і ситуація на Близькому Сході, адже вона визначає динаміку світових цін на нафту. Її подорожчання традиційно зміцнює долар, тоді як стабілізація або зниження цін підтримують євро.

Експерт прогнозує, що у травні курс долара коливатиметься у межах 43,50 – 44,50 гривні, а євро – у діапазоні 49,50 – 52,50 гривні.