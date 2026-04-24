24 квітня, 12:10
Євро продовжує дешевшати: який курс валют пропонують обмінники сьогодні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,94 гривні, а євро – 51,38 гривні.
  • У банках купівля євро коштує 51,15 гривні, а продаж – 51,85 гривні, тоді як на чорному ринку і в обмінниках ціни на євро трохи нижчі.

У п'ятницю, 24 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,94 гривні, а євро – 51,38 гривні. Однак у банках та обмінниках ціни на іноземну валюту дещо інші.

Який курс валют у банках? 

На ранок п'ятниці, 24 квітня, долар у банках здорожчав, тоді як євро частково пішло вниз, свідчать дані сайту "Мінфін"

Дивіться також Долар сягає нового максимуму: усе через протистояння США та Ірану 

  • Купівля долара у банках в середньому проходить по 43,70 гривні (+3 копійки), тоді як продаж – по 44,20 гривні (+4 копійки).
  • Водночас купівля євро в середньому коштує 51,15 гривні (-5 копійок), а продаж – 51,85 гривні (без змін порівняно з четвергом). 

Який курс валют на чорному ринку? 

На чорному ринку продаж долара, навпаки, здешевшав. 

  • Купівля долара в середньому здійснюється по 43,87 гривні (без змін до попереднього дня), а продаж – по 43,97 гривні (-1 копійка).
  • Тоді як купівля євро проводиться по 51,40 гривні (-1 копійка), а продаж – в середньому 51,61 гривні (-1 копійка). 

Який курс пропонують обмінники? 

В обмінниках, як і на чорному ринку, євро теж торгується дешевше, свідчать дані finance.ua.

  • Купівля долара в середньому проходить по 43,47 гривні (+2 копійки), а продаж – по 43,95 гривні (-1 копійка).
  • Євро купують в середньому по 51,19 гривні (-2 копійки), а продаж коштує 51,71 гривні (-7 копійок). 

Чого чекати від курсу валют у травні? 

  • У травні ситуація на валютному ринку формуватиметься під впливом одразу кількох факторів, однак визначальною залишиться роль Національного банку. Саме валютні інтервенції регулятора й надалі задаватимуть загальний тренд, пояснив для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

  • Водночас важливим драйвером стане надходження перших траншів європейської допомоги у межах кредиту на 90 мільярдів євро. Ці кошти допомагають Україні покривати бюджетні витрати та підтримувати економічну стабільність навіть в умовах війни. 

  • Додатковий вплив матиме і ситуація на Близькому Сході, адже вона визначає динаміку світових цін на нафту. Її подорожчання традиційно зміцнює долар, тоді як стабілізація або зниження цін підтримують євро. 

  • Експерт прогнозує, що у травні курс долара коливатиметься у межах 43,50 – 44,50 гривні, а євро – у діапазоні 49,50 – 52,50 гривні.

Пов'язані теми:

Євро
Долар
Курс валют