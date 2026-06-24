Євро швидко дешевшає в обмінниках: який курс валют встановили сьогодні

У середу, 24 червня, офіційний курс долара Україні становить 44,8 гривні, тоді як євро здешевшало до 51,10 гривні. Натомість обмінники та банки встановили свої розцінки.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 24 червня обидві валюти у банках подешевшали, як свідчать дані сайт "Мінфін".

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Купівля долара в середньому проходить по 44,62 гривні (-3 копійки), а продаж по 45,13 гривні (-2 копійки).

(-3 копійки), а продаж по (-2 копійки). Тоді як купівля євро відбувається по 51,07 гривні (-16 копійок), а продаж – по 51,71 гривні (-15 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

На чорному ринку ціна долара майже не змінилася, на відміну від євро.

Купівля долара в середньому коштує 44,90 гривні (-1 копійка), а продаж – 45,00 гривень (без змін до вівторка).

(-1 копійка), а продаж – (без змін до вівторка). Натомість купівля євро в середньому відбувається по 51,30 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (-10 копійок).

Який курс валют в обмінниках?

Тим часом в обмінниках і євро, і долар також втратили в ціні, як свідчать дані finance.ua,

Долари обмінники купують у середньому по 44,48 гривні (+4 копійки), а продають – по 45,02 гривні (-2 копійки).

(+4 копійки), а продають – по (-2 копійки). Водночас євро купують по 51,01 гривні (-17 копійок), а продають – по 51,76 гривні (-8 копійок).

Нагадаємо, попри розмови про можливий ажіотаж на валютному ринку, суттєвого збільшення попиту на іноземну валюту поки не спостерігається. Як пояснив банкір Тарас Лєсовий, зміна курсів пов'язана насамперед із тактикою самих обмінних пунктів, які реагують на коливання на міжбанківському ринку та розширюють спред між купівлею і продажем до 1 – 1,2 гривні.

За словами експерта, жодного дефіциту долара наразі не спостерігається. Тому нинішні коливання він розцінює як своєрідну "курсову гру", яка здатна мати лише короткостроковий психологічний вплив та підживлювати тривожні настрої серед населення.