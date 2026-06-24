Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 24 июня обе валюты в банках подешевели, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

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Покупка доллара в среднем происходит по 44,62 гривны ( -3 копейки), а продажа — по 45,13 гривны ( -2 копейки).

-3 копейки), а продажа — по -2 копейки). В то время как покупка евро происходит по 51,07 гривны ( -16 копеек), а продажа — по 51,71 гривны (-15 копеек).

А как обстоят дела со стоимостью валют на черном рынке?

На черном рынке цена доллара почти не изменилась, в отличие от евро.

Покупка доллара в среднем стоит 44,90 гривны ( -1 копейка), а продажа — 45,00 гривны (без изменений по сравнению со вторником).

-1 копейка), а продажа — (без изменений по сравнению со вторником). В свою очередь, покупка евро в среднем осуществляется по 51,30 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (-10 копеек).

Каков курс валют в обменных пунктах?

Между тем в обменных пунктах и евро, и доллар также подешевели, как свидетельствуют данные finance.ua,

Доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,48 гривны ( +4 копейки), а продают — по 45,02 гривны ( -2 копейки).

+4 копейки), а продают — по -2 копейки). В то же время евро покупают по 51,01 гривны ( -17 копеек), а продают — по 51,76 гривны ( -8 копеек).

Напомним, несмотря на разговоры о возможном ажиотаже на валютном рынке, существенного увеличения спроса на иностранную валюту пока не наблюдается. Как пояснил банкир Тарас Лесовой, изменение курсов связано прежде всего с тактикой самих обменных пунктов, которые реагируют на колебания на межбанковском рынке и расширяют спред между покупкой и продажей до 1 – 1,2 гривны.

По словам эксперта, какого-либо дефицита доллара пока не наблюдается. Поэтому нынешние колебания он расценивает как своеобразную "курсовую игру", которая способна оказывать лишь краткосрочное психологическое воздействие и подпитывать тревожные настроения среди населения.