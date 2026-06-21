Який курс валют в банках

В українських банках станом на ранок, 21 червня, євро здорожчало на кілька копійок, як свідчать дані сайту "Мінфін".

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Купівля долара проходить в середньому по 44,65 гривні (+3 копійки), а продаж – по 45,15 гривні (-2 копійки).

(+3 копійки), а продаж – по (-2 копійки). Тоді як купівля євро в середньому коштує 51,30 гривні (+5 копійок), а продаж – 51,95 гривні (без змін до суботи).

Скільки коштують валюти на чорному ринку

На чорному ринку долар в неділю подешевшав.

Купівля долара в середньому проводиться по 44,02 гривні (-2 копійки), а продаж – по 44,00 гривні (-2 копійки).

(-2 копійки), а продаж – по (-2 копійки). Водночас купівля євро здійснюється в середньому по 51,80 гривні (+4 копійки), а продаж – по 51,97 гривні (-1 копійка).

Який курс валют в обмінниках

Українські обмінники сьогодні знизили ціни на євро, як свідчать дані finance.ua.

Долари обмінники в середньому купують по 44,16 гривні (-23 копійки), а продають – по 45,10 гривні (+11 копійок).

(-23 копійки), а продають – по (+11 копійок). Євро купують в середньому по 51,33 гривні (-11 копійок), а продають – по 52,16 гривні (-7 копійок).

Який курс валют буде до кінця червня

Найближчим часом курс долара, ймовірно, коливатиметься поблизу позначки 45 гривень. Це може свідчити про нову "психологічну позначку" курсу, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Водночас на курс євро продовжують впливати тенденції на міжнародних валютних ринках. Оскільки останнім часом співвідношення євро до долара залишається відносно стабільним, різких змін на українському ринку не очікується.

За прогнозом банкіра, найближчим часом європейська валюта переважно перебуватиме в діапазоні від 51,5 до 52,5 гривні.