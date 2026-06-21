Обменники снизили цены на евро: какой курс валют установили в воскресенье

Какой курс валют в банках

В украинских банках по состоянию на утро 21 июня евро подорожало на несколько копеек, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

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Покупка доллара происходит в среднем по 44,65 гривны ( +3 копейки), а продажа – по 45,15 гривны ( -2 копейки).

+3 копейки), а продажа – по -2 копейки). В то время как покупка евро в среднем стоит 51,30 гривны ( +5 копеек), а продажа — 51,95 гривны (без изменений по сравнению с субботой).

Сколько стоят валюты на черном рынке

На черном рынке доллар в воскресенье подешевел.

Покупка доллара в среднем осуществляется по 44,02 гривны ( -2 копейки), а продажа – по 44,00 гривны ( -2 копейки).

-2 копейки), а продажа – по -2 копейки). В то же время покупка евро осуществляется в среднем по 51,80 гривны ( +4 копейки), а продажа – по 51,97 гривны ( -1 копейка).

Какой курс валют в обменных пунктах

Украинские обменные пункты сегодня снизили цены на евро, как свидетельствуют данные finance.ua.

Доллары обменные пункты в среднем покупают по 44,16 гривны ( -23 копейки), а продают – по 45,10 гривны ( +11 копеек).

-23 копейки), а продают – по +11 копеек). Евро покупают в среднем по 51,33 гривны ( -11 копеек), а продают – по 52,16 гривны ( -7 копеек).

Каким будет курс валют до конца июня

В ближайшее время курс доллара, вероятно, будет колебаться вблизи отметки 45 гривен. Это может свидетельствовать о новой "психологической отметке" курса, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

В то же время на курс евро продолжают влиять тенденции на международных валютных рынках. Поскольку в последнее время соотношение евро к доллару остается относительно стабильным, резких изменений на украинском рынке не ожидается.

По прогнозу банкира, в ближайшее время европейская валюта будет преимущественно находиться в диапазоне от 51,5 до 52,5 гривны.