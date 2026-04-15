Одна валюта падає, інша зростає: де вигідніше обміняти долар і євро сьогодні

У середу, 15 квітня, офіційний курс долара сягнув 43,49 гривні, тоді як курс євро становить 51,32 гривні. Однак ситуація значно різниться в обмінниках і на чорному ринку – однак з валют пішла вгору, а інша потроху падає.

Який курс долара у банках? Станом на ранок середи продаж долара у банках пішов вниз, а от євро, навпаки, підскочило, свідчать дані сайту "Мінфін". Дивіться також Долар прямує до найбільшого тижневого падіння з січня через ситуацію на Близькому Сході Купівля долара в середньому проходить по 43,30 гривні (без змін порівняно з вівторком), а от продаж – по 43,75 гривні (-4 копійки).

Водночас купівля євро коштує в середньому 50,80 гривні (+5 копійок), а продаж досяг позначки у 51,59 гривні (+14 копійок). Скільки коштують валюти на чорному ринку? На чорному ринку ситуація з доларом та євро майже однакова. Купівля долара в середньому проходить по 43,60 гривні (без змін до вівторка), а продаж – по 43,65 гривні (-4 копійки).

Тоді як купівля євро здійснюється по 51,20 гривні (без змін до вівторка), а продаж проходить по 51,40 гривні (-6 копійок). Який курс валют в обмінниках? В обмінниках натомість євро продовжує дорожчати, хоча й не так швидко, як у вівторок, свідчать дані finance.ua, Долар в середньому купується по 42,92 гривні (без змін порівняно з вівторком), а продається по 43,63 гривні (+2 копійки).

Купівля євро відбувається в середньому по 50,88 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,49 гривні (+4 копійки). Чого чекати від курсу валют найближчим часом? В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що у період з 13 по 17 квітня валютний курс, ймовірно, залишатиметься поблизу нинішніх значень без різких коливань.

Своєю чергою директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий звернув увагу на вплив глобальних процесів. За його словами, чим масштабнішою стає геополітична напруга, тим сильніше зміцнюється долар, тоді як євро опиняється під більшим тиском.

В Україні ж курс долара й надалі визначатиметься політикою Нацбанку у режимі "керованої гнучкості". Натомість євро більше залежить від ситуації на міжнародних ринках, зокрема від співвідношення долара до євро. У результаті, на тлі можливого загострення, євро може слабшати відносно гривні швидше, ніж долар.

Водночас віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов вважає, що у найближчі місяці ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно стабільною і без різких стрибків. На його думку, у другому кварталі курс долара перебуватиме в межах 44 – 45,5 гривні, тоді як євро коливатиметься приблизно у діапазоні 51 – 52,5 гривні.