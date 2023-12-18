Ліміт збільшать до 35 тисяч гривень: Mastercard розширить можливості поповнення картки на касах

Mastercard збирається інтегрувати сервіс "готівка на картку" із застосунком Дія. Це має збільшити можливий ліміт разового поповнення картки на касі до 35 тисяч гривень.

Ліміт разового поповнення на касах збільшать

Директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков пояснив, що незабаром компанія розпочне співпрацю з WOG, а ще через декілька днів і з іншою АЗС. Це відбуватиметься з інтеграцією Дії та за "посередництвом поповнення банківською карткою".

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Валерій Новіков Директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Ми не інтегруємо в Дію торговельні точки. Тобто, це не WOG проінтегрувався в Дію, а ми проінтегрували сам сервіс разом із компанією iPay, і станом на сьогодні ми просто підключатимемо нових торгівців, реєструватимемо їх у Національному банку як агентів банку з прийомом готівки для подальшого перерахування.

У мережевих торговців буде дві опції – разове поповнення картки на касі до 5 тисяч гривень та поповнення до 35 тисяч гривень.

Нині учасниками програми "готівка на картку" є три торговельні мережі: