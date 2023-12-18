Лимит разового пополнения на кассах увеличат

Директор по развитию коммерции Mastercard в Украине Валерий Новиков пояснил, что вскоре компания начнет сотрудничество с WOG, а через несколько дней и с другой АЗС. Это будет происходить с интеграцией Дия и "посредством пополнения банковской картой".

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Валерий Новиков Директор по развитию коммерции Mastercard в Украине Мы не интегрируем в Дие торговые точки. То есть, это не WOG проинтегрировался в Дие, а мы проинтегрировали сам сервис вместе с компанией iPay, и по состоянию на сегодняшний день мы просто будем подключать новых торговцев, регистрировать их в Национальном банке в качестве агентов банка с приемом наличных денег для дальнейшего перечисления.

У сетевых торговцев будет две опции – разовое пополнение карты на кассе до 5 тысяч гривен и пополнение до 35 тысяч гривен.

В настоящее время участниками программы "наличные карты" являются три торговые сети: