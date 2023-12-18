Ліміт разового поповнення на касах збільшать

Директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков пояснив, що незабаром компанія розпочне співпрацю з WOG, а ще через декілька днів і з іншою АЗС. Це відбуватиметься з інтеграцією Дії та за "посередництвом поповнення банківською карткою".

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Валерій Новіков Директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Ми не інтегруємо в Дію торговельні точки. Тобто, це не WOG проінтегрувався в Дію, а ми проінтегрували сам сервіс разом із компанією iPay, і станом на сьогодні ми просто підключатимемо нових торгівців, реєструватимемо їх у Національному банку як агентів банку з прийомом готівки для подальшого перерахування.

У мережевих торговців буде дві опції – разове поповнення картки на касі до 5 тисяч гривень та поповнення до 35 тисяч гривень.

Нині учасниками програми "готівка на картку" є три торговельні мережі: