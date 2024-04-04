Запускаємо Monobank 2․0, – Гороховський розповів про масштабні зміни

Співзасновник Monobank Олег Гороховський оголосив про редизайн застосунку. Підприємець також пояснив причини такого кроку.

У дописі Гороховський вказав, що на початку у банку була лише одна картка, під яку і створювали дизайн. Проте з часом з'явилися і різні картки, і ФОПи, також є багато планів.

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Що зміниться у Mononbank

Гороховський повідомив, що тепер можна буде відкрити спільну виписку для всіх карток клієнта. З іншої сторони, користувачі самостійно зможуть вирішити, коли оновлювати дизайн завдяки відповідній кнопці у розділі "Ще".

Бізнесмен додав, що зміни породжують критику, тож клієнти зможуть повернутися до старої версії дизайну за бажанням. Водночас він наголосив, що усі нові речі надалі будуть впроваджувати лише у новому дизайні застосунку.

Нагадаємо, що Олег Гороховський розповів про свої збереження та інвестиції. За його словами, він зберігає гроші у валюті, а також вкладається у бізнес, який здатний генерувати прибуток.