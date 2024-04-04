В заметке Гороховский указал, что в начале в банке была только одна карта, под которую и создавали дизайн. Однако со временем появились и различные карты, и ФОПы, также есть много планов.

Обратите внимание Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем

Что изменится в Mononbank

Гороховский сообщил, что теперь можно будет открыть общую выписку для всех карточек клиента. С другой стороны, пользователи самостоятельно смогут решить, когда обновлять дизайн благодаря соответствующей кнопке в разделе "Еще".

Бизнесмен добавил, что изменения порождают критику, поэтому клиенты смогут вернуться к старой версии дизайна по желанию. В то же время он отметил, что все новые вещи в дальнейшем будут внедрять только в новом дизайне приложения.

Напомним, что Олег Гороховский рассказал о своих сбережениях и инвестициях. По его словам, он хранит деньги в валюте, а также вкладывается в бизнес, который способен генерировать прибыль.