Можливо все: чого чекати від криптоіндустрії після масштабних обвалів у 2022 році

Наприкінці 2021 року ринок криптовалют досягнув свого історичного максимуму, а найвідоміші цифрові монети встановили низку рекордів. Проте за останні 12 місяців ситуація у цьому секторі кардинально змінилася. Про головні події зі світу криптовалют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року біткойн та Ethereum злетіли в ціні до своїх історичних максимумів – майже 69 тисяч доларів та 4 865 доларів відповідно. Але майже з початку поточного року динаміка ринку почала змінюватися.

Зверніть увагу Найактуальніші активи цієї зими: поради від експертів та головні фактори впливу

Чому інвестори стали обережніші з криптовалютами

З початку року увага всього світу була прикута до низки важливих викликів, які виникли з першим послабленнями карантинних обмежень у багатьох країнах. Зокрема, йдеться про рекордну інфляцію, яка набирала оберти з кінця 2021 року, динаміку на сировинних ринках (співвідношення попиту та пропозиції), прогнози щодо потенційної кризи.

Усі ці фактори призвели до того, що інвестори почали в рази обережніше оцінювати свої майбутні кроки та враховувати все нові, й нові аспекти. Це називають спадом апетиту до ризику.

Натомість вони почали переказувати гроші в активи, які називають прихистком – долар США та золото. Також на них вплинув початок повномасштабної війни Росії проти України, оскільки це лише підсилило усі вище перераховані виклики для світу.

Ключові обвали на ринку за 2022 рік

Про перші по-справжньому масштабні зміни на ринку криптовалют стало відомо вже навесні 2022 року. Тоді зафіксували масовий розпродаж криптоактивів інвесторами через колапс стейблкойна TerraUSD. Загалом втрати всього ринку оцінювали у 200 мільярдів доларів. Біткойн та Ethereum тоді обвалилися на 14% та понад 20% відповідно.

Наступний обвал стався вже у червні. Тоді еталонні монети подешевшали на понад 12% та 16,5% відповідно. А біткойн наблизився до ціни у 20 тисяч доларів, що було тривожним дзвіночком. Крім того, з того часу для флагмана ринку саме цей ціновий рівень є важливим рівнем для оцінки динаміки на ринку та формування прогнозів для подальшої динаміки.



Головні події на ринку криптовалют у 2022 році / Фото Pexels

Ще одним потужним ударом для сектору криптовалют стала епопея з криптобіржею FTX. Спершу врятувати компанію Сема Бенкмана-Фріда планував лідер ринку – Binance. Але після комплексної перевірки ця компанія змінила своє рішення та відмовилася від придбання FTX. Далі події розвивалися таким чином:

Крах FTX спровокував найбільший обвал біткойна за 2 роки, адже вартість монети впала нижче 16 тисяч доларів;

Ще однією жертвою криптобіржі стала криптовалюта Solana, яка за тиждень втратила більш ніж половину своєї вартості;

криптовалюта Solana, яка за тиждень втратила більш ніж половину своєї вартості; Вже у листопаді усі компанії, пов'язані із Семом Бенкманом-Фрідом, подали документи про банкрутство. До цього він за день зафіксував втрати 94% свого капіталу;

подали документи про банкрутство. До цього він за день зафіксував втрати 94% свого капіталу; Наразі бізнесмен є фігурантом масштабного розслідування у США. Нещодавно його випустили під заставу у 250 мільйонів доларів. Цікаво, що перед цим Бенкман-Фрід пройшов процес екстрадиції з Багамських Островів до США.

Актуально Традиційне "Ралі Санта Клауса" під загрозою: яку тактику радять експерти

Прогнози на майбутнє криптовалют

Наразі однією із головних тем для світу криптовалют є запровадження регулювання. Цей аспект вийшов на перший план після краху криптобіржі FTX. Про це заявив глава відділу інвестиційного аналізу в AJ Bell Лейт Халаф. Він вважає, що криптоіндустрія може піти на такі кроки, аби залучити та утримати клієнтів.

Більше регулювання також спричинить вищі витрати та більше попереджень про ризики,

– додав експерт.

Загалом чимало експертів наполягають на необхідності регулювання сектору криптовалют. Щодо розвитку подій у 2023 році, то на думку Халафа, на ринку залишиться фактор потрясінь. Зокрема, за його словами, біткойн може коштувати як 5 тисяч доларів, так і 50 тисяч доларів. При цьому ні один із цих показників не буде повним шоком, оскільки ринком майже повністю управляють настрої, пише Forbes.

Крім того, центральні банки також готові вийти на цю арену. Чимало з регуляторів або вже готові створили власні цифрові монети, або розглядають цю можливість.

Україна не є винятком. Нагадаємо, що НБУ уже працює над створенням цифрової гривні. Тож це також може вплинути на динаміку приватних монет. Цей процес триває кілька років.

Згідно з прогнозом Coinbase, у наступному році на ринку криптовалют частіше будуть обирати відомі назви. Для прикладу, біткойн та Ethereum. Цьому сприятимуть зрілість цих екосистем, відносна ліквідність ринку. Тоді як наступний ринковий цикл цифрових активів значною мірою буде залежати від створення стандартів та рамок для регульованих організацій.