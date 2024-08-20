Новий обвал на Московській фондовій біржі
На початку тижня індекс Московської фондової біржі впав нижче 2800 пунктів. Цей показник опустився нижче вказаного рівня вперше з 5 липня 2023 року, згідно з даними торгового майданчика.
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Мінімальна позначка, якої досягнув індекс, – 2787,05 пунктів. У другій половині дня падіння на фондовій біржі сповільнилося, а індекс Мосбіржі зупинився на рівні 2792,79 пункту. На цьому фоні варто виділити компанії, які зафіксували найбільші втрати протягом торгового дня:
- Акції групи компаній "ПІК" впали на 3,52%;
- Московська біржа загалом просіла на 2,72%;
- Компанія "Мечела" зафіксувала спад на рівні 1,85%;
- Цінні папери Positive Technologies подешевшали на 1,76%;
- Акції "Совкомфлоту" впали в ціні на 1,64%.
Цей обвал на ринку був спровокований побоюваннями щодо глобальної рецесії після слабкого звіту про зайнятість у США. Крім того, економічні перспективи ще більше погіршилися після того, як і США, і Китай повідомили про скорочення у своїх виробничих секторах, що посилило занепокоєння щодо скорочення споживання нафти. На момент створення цього матеріалу, Індекс Московської фондової біржі торгується на рівні 2767,98 пункту, інформує Trading Economics.